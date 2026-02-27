BKS Bank vz. Aktie
BKS-Aktie wenig bewegt: Vorstand schlägt Dividende von 50 Cent pro Aktie vor
Der Vorstand der BKS Bank habe am Freitag beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorzuschlagen, teilte das Institut in einer Aussendung mit. Das wären um 25 Prozent mehr als im Jahr davor (0,40 Euro). Die Hauptversammlung wird am 8. Mai über den Vorschlag entscheiden.
Auf Basis des Schlusskurses zum Jahresende 2025 (18,40 Euro) ergebe sich eine Dividendenrendite von 2,72 Prozent, hieß es am Freitag. Der Kurs der Aktie sei 2025 um 17,2 Prozent gestiegen. Insgesamt würde die Ausschüttung 22,9 Mio. Euro ausmachen.
Die BKS-Aktie ist im Wiener Handel zwischenzeitlich unverändert auf 20,20 Euro.
