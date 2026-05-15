BKS Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BKS Bank präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,850 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 121,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at