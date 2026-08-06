BKS Bank vz. Aktie
WKN: 62473 / ISIN: AT0000624739
|Ergebnis gesunken
|
06.08.2026 17:35:00
BKS Bank machte im ersten Halbjahr weniger Gewinn - Aktie unbewegt
Das Zinsergebnis reduzierte sich in der ersten Jahreshälfte um 7,2 Prozent auf 113,6 Mio. Euro. Die Risikovorsorgen im ersten Halbjahr 2026 wurden auf 24,6 Mio. Euro angehoben, was einem Plus von 25,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Provisionsergebnis stieg um 8,2 Prozent auf 38,9 Mio. Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 11,5 Mrd. Euro per Ende Juni 2026, was einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Jahresende 2025 entspricht. Der Bestand der Forderungen an Kunden wuchs um 2,5 Prozent, er beträgt per Ende Juni 7,7 Mrd. Euro.
Das starke Kreditwachstum sei zustande gekommen, obwohl das wirtschaftliche Umfeld nach wie vor von Unsicherheiten geprägt sei, hieß es von der Bank. Bei den Finanzierungen seien aber mehrere positive Entwicklungen zu beobachten. Der private Wohnbau habe wieder spürbar an Fahrt aufgenommen und legte um 44 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 zu. Im Firmenkundensegment seien Exportfinanzierungen ein wachsendes Geschäftsfeld. Der Halbjahresgewinn von 70,0 Mio. Euro nach Steuern entspricht 1,52 Euro pro Aktie.
Die Aktie der BKS zeigte sich in Wien bei 21,60 Euro unverändert.
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BKS Bank AG Vz.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BKS Bank AG Vz.
Aktien in diesem Artikel
|BKS Bank AG St.
|21,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.