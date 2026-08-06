BKS Bank vz. Aktie

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WKN: 62473 / ISIN: AT0000624739

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Ergebnis gesunken 06.08.2026 17:35:00

BKS Bank machte im ersten Halbjahr weniger Gewinn - Aktie unbewegt

BKS Bank machte im ersten Halbjahr weniger Gewinn - Aktie unbewegt

Die BKS Bank hat im ersten Halbjahr 2026 ein Halbjahresergebnis von 70,0 Mio. Euro nach Steuern verzeichnet.

Allerdings liegt das um 10,7 Prozent unter dem Halbjahresergebnis von 2025 (78,4 Mio. Euro). Ein starkes Neugeschäftsvolumen verzeichnete die BKS Bank im Kreditgeschäft, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 betrug das Plus 31 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit 38,9 Mio. Euro wurde außerdem ein neuer Rekord im Provisionsgeschäft verzeichnet.

Das Zinsergebnis reduzierte sich in der ersten Jahreshälfte um 7,2 Prozent auf 113,6 Mio. Euro. Die Risikovorsorgen im ersten Halbjahr 2026 wurden auf 24,6 Mio. Euro angehoben, was einem Plus von 25,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Provisionsergebnis stieg um 8,2 Prozent auf 38,9 Mio. Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 11,5 Mrd. Euro per Ende Juni 2026, was einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Jahresende 2025 entspricht. Der Bestand der Forderungen an Kunden wuchs um 2,5 Prozent, er beträgt per Ende Juni 7,7 Mrd. Euro.

Das starke Kreditwachstum sei zustande gekommen, obwohl das wirtschaftliche Umfeld nach wie vor von Unsicherheiten geprägt sei, hieß es von der Bank. Bei den Finanzierungen seien aber mehrere positive Entwicklungen zu beobachten. Der private Wohnbau habe wieder spürbar an Fahrt aufgenommen und legte um 44 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 zu. Im Firmenkundensegment seien Exportfinanzierungen ein wachsendes Geschäftsfeld. Der Halbjahresgewinn von 70,0 Mio. Euro nach Steuern entspricht 1,52 Euro pro Aktie.

Die Aktie der BKS zeigte sich in Wien bei 21,60 Euro unverändert.

APA

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Bildquelle: Oxie99 / Shutterstock.com,BKS Bank

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