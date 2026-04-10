Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 06:31:29

BKS Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BKS Bank präsentierte in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,560 EUR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 104,5 Millionen EUR, gegenüber 126,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,49 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,15 EUR beziffert, während im Vorjahr 3,51 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 444,07 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 502,89 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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