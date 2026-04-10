BKS Bank vz gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BKS Bank vz gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 EUR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,49 Prozent auf 104,5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 126,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,22 EUR. Im Vorjahr hatte BKS Bank vz 3,57 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,70 Prozent zurück. Hier wurden 444,07 Millionen EUR gegenüber 502,89 Millionen EUR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at