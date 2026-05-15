BKS Bank vz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BKS Bank vz hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,850 EUR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BKS Bank vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 111,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 121,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at