BKS Bank zapfte Kapitalmarkt an

Die Bank für Kärnten und Steiermark hat sich knapp 38 Mio. Euro am Kapitalmarkt gesichert. Das Unternehmen platzierte zwischen 24. April und 12. Mai knapp 2,9 Millionen neue auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis von je 13,20 Euro, wie die BKS Bank am Mittwoch mitteilte. Die jungen Aktien verfügten über eine volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2023. Das Zeichnungsangebot galt für Anleger in Österreich, Slowenien und Kroatien.

Vorstandschefin Herta Stockbauer freute sich "in dem derzeit sehr anspruchsvollen Marktumfeld" über das Ergebnis und dankte "den zahlreichen Aktionären und Neuaktionären, die mit ihrer Zeichnung in die Zukunft der BKS Bank investiert haben". Strategisch wichtige Ziele könnten nun "noch ambitionierter in Angriff genommen werden".

kre/ivn

ISIN AT0000624705 WEB http://www.bks.at