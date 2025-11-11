BKV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BKV hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

BKV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 222,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BKV einen Umsatz von 137,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at