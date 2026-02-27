27.02.2026 06:31:29

BKV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BKV lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BKV -0,680 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BKV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 178,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,98 USD. Im letzten Jahr hatte BKV einen Gewinn von -2,000 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat BKV im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 895,64 Millionen USD. Im Vorjahr waren 615,13 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen