BKV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BKV lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BKV -0,680 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BKV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 241,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 178,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,98 USD. Im letzten Jahr hatte BKV einen Gewinn von -2,000 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat BKV im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 895,64 Millionen USD. Im Vorjahr waren 615,13 Millionen USD in den Büchern gestanden.

