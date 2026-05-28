BKV Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BKV Industries präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 2,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 2,0 Millionen INR umgesetzt.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 7,97 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 7,97 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at