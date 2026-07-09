BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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09.07.2026 17:00:00

BKW-Speicher SunEnergyXT 500 Pro im Test: Funktioniert auch ohne Cloud

Der SunEnergyXT 500 Pro mit 5 kWh bietet eine maximale Einspeiseleistung von 2400 Watt und lässt sich lokal steuern. Was er sonst noch kann, zeigt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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