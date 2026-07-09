BKW Aktie
WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662
|
09.07.2026 17:00:00
BKW-Speicher SunEnergyXT 500 Pro im Test: Funktioniert auch ohne Cloud
Der SunEnergyXT 500 Pro mit 5 kWh bietet eine maximale Einspeiseleistung von 2400 Watt und lässt sich lokal steuern. Was er sonst noch kann, zeigt der Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BKW AG
|
10:04
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BKW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.06.26