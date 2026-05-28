Black Box: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Black Box äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,78 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Black Box ein EPS von 3,57 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,48 Prozent auf 16,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,16 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 63,22 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 59,67 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at