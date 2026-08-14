Black Box: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Black Box veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,15 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,19 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,87 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at