Black Box stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Black Box gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,92 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,33 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,60 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 15,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at