Black Diamond Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Black Diamond Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Black Diamond Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,150 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at