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18.03.2026 06:31:28
Black Diamond Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Black Diamond Therapeutics hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Black Diamond Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,390 USD, nach -1,270 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
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