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31.03.2026 06:31:29
Black Dragon Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Black Dragon Gold hat am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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