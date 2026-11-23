Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.11.2026 17:11:00
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Nachrichten zu Apple Inc.
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|Pluszeichen in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit sattem Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
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Analysen zu Apple Inc.
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