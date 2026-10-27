BAMBU Aktie
WKN DE: A2ADP1 / ISIN: CH0309050059
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27.10.2026 16:45:00
Black Friday bei Bambu: 3D-Drucker ab 159 Euro, H2C zum ersten Mal reduziert
Bei Bambu Lab starten schon heute die Black-Friday-Angebote. Der H2C ist erstmals günstiger, geprüfte Gebrauchtgeräte mit 2 Jahren Garantie gibt es ab 159 Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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