Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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24.11.2026 08:34:02
Black Friday Comes to Tech Stocks: 3 Artificial Intelligence (AI) Names I’d Buy on Sale
Black Friday is right around the corner, and the market has been gracious enough to put a slew of tech stocks on sale before the holiday shopping season. With numerous bargains to choose from, these are the three tech stocks I'd be loading up on right now.
The market clearly does not believe in the Micron Technology (NASDAQ:MU) story, with the stock now trading at a forward P/E of under 3.5. The company has been delivering incredible growth, fueled by higher memory prices.
Image source: Getty Images.
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