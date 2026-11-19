NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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19.11.2026 09:37:02
Black Friday Is Nov. 27. Here's What Shopify Stock Did the Week After in Each of the Last 11 Years.
Black Friday lands on Nov. 27 this year, and for Shopify (NASDAQ:SHOP) the week after it usually brings a built-in news event.
Every year since 2021, the e-commerce company has sent out a press release with its merchants' sales during the Black Friday-Cyber Monday weekend on the Tuesday after Cyber Monday. Last year's total was a record $14.6 billion, up 27% from 2024.
This year, though, the stock goes into the holiday far off its highs. After a 4% fall on Nov. 17, Shopify ended the day at $141.90, around 21% under the $179.22 record it closed at on Oct. 12.
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