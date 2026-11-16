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Black-Friday-Shopper aufgepasst: Online-Betrug beim Einkaufen ist das häufigste Cyberrisiko der Schweiz



16.11.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Basel, 16. November 2026

Black Friday, Cyber Week und das Weihnachtsgeschäft locken jedes Jahr Millionen von Konsumentinnen und Konsumenten mit attraktiven Angeboten ins Internet. Gleichzeitig nutzen Cyberkriminelle die erhöhte Kaufbereitschaft gezielt für Betrugsversuche. Eine repräsentative Befragung vom Forschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Helvetia zeigt: Jede dritte erwachsene Person in der Schweiz war bereits selbst oder im eigenen Haushalt von Cyberkriminalität betroffen. Unter den Betroffenen ist Betrug beim Online-Einkauf mit 42% die häufigste Deliktsform. Junge Erwachsene fallen häufiger auf Cyberbetrug herein als ältere Personen. Das Wichtigste in Kürze: Jede dritte Person in der Schweiz (31%) war bereits direkt (21%) und/oder indirekt (12%) von Cyberkriminalität betroffen.

Dabei ist unter den von Cyberkriminalität Betroffenen Betrug beim Online-Einkauf die häufigste Betrugsform mit 42%, gefolgt von Phishing (29%) und Hacking von persönlichen Konten (24%).

Besonders betroffen ist die Altersgruppe der jungen Erwachsenen von 18 bis 29 Jahren, welche mit 34% deutlich häufiger direkt betroffen ist als beispielsweise die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen, wo es nur 15% sind.

In 52% der Fälle von Cyberkriminalität kommt es zu einem finanziellen Schaden. Die Schadenssumme liegt häufig (38% der Fälle mit finanziellem Schaden) im Bereich von CHF 101 bis CHF 1’000, während rund ein Viertel der Fälle (28%) einen Schaden von über CHF 5’000 hinterlässt.

41% der Befragten schätzen die Gefahr, dass sie selbst irgendwann Opfer von Cyberkriminalität werden als sehr hoch (10%) oder eher hoch (31%) ein.

Nur 15% sind gegen Cyberkriminalität versichert, weitere 33% würden sich in Zukunft versichern, während 19%, der Meinung sind, auch in Zukunft keine Absicherung für Cyberkriminalität zu brauchen.

Online-Betrug beim Einkaufen ist die häufigste Form von Cyberkriminalität

Jede fünfte volljährige Person in der Schweiz (21%) war bereits selbst von Cyberkriminalität betroffen und 12% leben mit einer Person im selben Haushalt, die Opfer von Cyberkriminalität wurde. Dies zeigt die repräsentative Befragung von 1’000 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Die Betroffenen waren in den meisten Fällen Opfer von Online-Betrug beim Einkaufen (42%). Dahinter folgen Phishing-Angriffe (29%) sowie gehackte Benutzerkonten (24%). «Viele Cyberdelikte beginnen heute nicht mit einem technischen Angriff, sondern mit einem vermeintlich attraktiven Angebot. Gerade rund um Rabattaktionen steigt die Gefahr, auf Fake-Shops oder betrügerische Verkaufsplattformen hereinzufallen», sagt Tobias Seitz, Experte für Cyberversicherungen bei Helvetia in der Schweiz. Abbildung 1: Art von Cyberkriminalität

«Von welcher Art von Cyberkriminalität / Onlinebetrug waren Sie betroffen? (Mehrfachnennung möglich)?»

Junge Erwachsene sind besonders häufig betroffen

Die Studie zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während 34% der 18- bis 29-Jährigen bereits selbst von Cyberkriminalität betroffen waren, liegt der Anteil bei den 50- bis 59-Jährigen sowie bei den 70- bis 74-Jährigen mit je 15% deutlich tiefer als bei jungen Erwachsenen. «Obwohl oder vielleicht gerade weil die älteren Generationen nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, verhalten sie sich im Internet vorsichtiger als jüngere Personen», schätzt Tobias Seitz die Studienergebnisse ein. Abbildung 2: Betroffenheit durch Cyberkriminalität

«Wurden Sie bereits selbst Opfer von Cyberkriminalität / Onlinebetrug?»

Auch beim Bildungsstand zeigen sich Unterschiede. Personen mit niedrigerem Bildungsniveau geben mit 36% häufiger entsprechende Vorfälle an als Personen mit mittlerem oder höherem Bildungsniveau (je 19%). Zwischen den Sprachregionen hingegen sind die Unterschiede minim. In der Westschweiz geben 23% der Befragten an, selbst von Cyberkriminalität betroffen gewesen zu sein, während es in der Deutschschweiz 21% sind. Und auch zwischen Frauen und Männern fallen die Unterschiede vergleichsweise gering aus. 24% der Männer und 18% der Frauen waren bereits selbst Opfer von Cyberkriminalität. Frauen nennen häufiger Phishing (35% vs. 23%) als Betrugsform, während Männer häufiger Anlage- oder Cryptobetrug (16% vs. 8%) angeben.

Cyberkriminalität verursacht oft spürbare finanzielle Schäden

Cyberkriminalität bleibt für viele Betroffene nicht ohne Folgen. 52% der Betroffenen erlitten einen finanziellen Schaden. Mehr als jede vierte geschädigte Person (28%) verlor mehr als CHF 5’000. Bei 15% belief sich der Schaden sogar auf über CHF 10’000. In den meisten Fällen (38%) liegt die Schadenssumme jedoch zwischen CHF 101 und 1’000. Abbildung 3: Höhe des finanziellen Schadens durch Cyberkriminalität

«Wie hoch war der finanzielle Schaden?»

«Digitale Betrugsfälle sind längst kein Bagatelldelikt mehr. Neben beträchtlichem finanziellem Schaden verursacht Cyberkriminalität oft auch viel Ärger und erheblichen Zeitaufwand und entsprechend lohnen sich Präventionsmassnahmen gleich mehrfach», rät Tobias Seitz. Vier von zehn Personen halten ihr Cyberrisiko für hoch

Cyberkriminalität beschäftigt die Schweizer Bevölkerung nicht nur aufgrund bereits erlebter Vorfälle. Vier von zehn Personen (41%) schätzen ihr Risiko, künftig Opfer von Cyberkriminalität zu werden, als sehr hoch (10%) oder eher hoch (31%) ein. 18% der Personen mit niedrigerem Bildungsstand schätzen ihr Risiko als sehr hoch ein. Bei Personen mit mittlerem oder hohem Bildungsstand tun dies nur je 9%. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen fallen dagegen vergleichsweise klein aus, was zeigt, dass Cyberkriminalität in der Breite als Risiko wahrgenommen wird und die gesamte Bevölkerung betrifft.

Hohe Sensibilität, aber tiefe Versicherungsdurchdringung

Dennoch verfügen erst 15% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer über eine Cyberversicherung. Weitere 33% zeigen sich offen für entsprechenden Schutz und 19% würden aktuell keine entsprechende Deckung abschliessen. «Die Risiken im digitalen Alltag nehmen zu und auch das Bewusstsein über die teils erheblichen finanziellen Folgen steigt. Entscheidend ist nun, dieses Bewusstsein auch in konkretes Schutzverhalten umzusetzen», so Tobias Seitz, Experte für Cyberversicherungen bei Helvetia.

Tipps für sicheres Online-Shopping

Helvetia empfiehlt insbesondere folgende Vorsichtsmassnahmen: Nur auf vertrauenswürdigen Webseiten bezahlen und wenn möglich die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen.

Vor dem Kauf Impressum, Kontaktmöglichkeiten und die Webadresse des Shops prüfen.

Angebote kritisch hinterfragen, wenn die Preise unrealistisch tief erscheinen.

Bewertungen und Erfahrungen anderer Kundinnen und Kunden konsultieren.

Bestellbestätigungen und Zahlungsbelege aufbewahren.

Über die Umfrage

Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Befragung von 1’000 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Die Befragung wurde im Oktober 2026 vom Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Helvetia durchgeführt. Die gewichtete Stichprobe ist hinsichtlich zentraler soziodemografischer Merkmale repräsentativ für die Wohnbevölkerung der Schweiz. Medien



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Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 20’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

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