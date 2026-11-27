Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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27.11.2026 09:22:50
Black Friday TV Deals 2026: 65-Inch 4K TVs Drop Below $230, 100-Inch Screens Fall Under $1,000 at Walmart and Costco
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Nachrichten zu Walmart
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24.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|Bernstein Research
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.