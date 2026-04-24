Black Hawk Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Black Hawk Acquisition A lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at