Black Hawk Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Black Hawk Acquisition A hat sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,190 USD beziffert, während im Vorjahr 0,290 USD je Aktie in den Büchern standen.

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
