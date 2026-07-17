Black Hawk Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Black Hawk Acquisition A hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at