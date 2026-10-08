08.10.2026 06:31:28

Black Hawk Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Black Hawk Acquisition A hat am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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