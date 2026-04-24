Black Hawk Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Black Hawk Acquisition lud am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Black Hawk Acquisition 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at