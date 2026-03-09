|
Black Hawk Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Black Hawk Acquisition hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
