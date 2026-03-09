Black Hawk Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Black Hawk Acquisition hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at