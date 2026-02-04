Black Hills Aktie

Black Hills

WKN: 867434 / ISIN: US0921131092

04.02.2026 23:05:17

Black Hills Corp Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Black Hills Corp (BKH) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $104.9 million, or $1.39 per share. This compares with $98.1 million, or $1.37 per share, last year.

Excluding items, Black Hills Corp reported adjusted earnings of $106.2 million or $1.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.4% to $635.5 million from $597.1 million last year.

Black Hills Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $104.9 Mln. vs. $98.1 Mln. last year. -EPS: $1.39 vs. $1.37 last year. -Revenue: $635.5 Mln vs. $597.1 Mln last year.

Initiates 2026 adjusted EPS guidance in the range of $4.25 to $4.45

Black Hills Corp.

Black Hills Corp. 63,32 0,54%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
