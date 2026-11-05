Black Hills Corp Reveals Advance In Q3 Income

(RTTNews) - Black Hills Corp (BKH) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $41.0 million, or $0.54 per share. This compares with $24.9 million, or $0.34 per share, last year.

Excluding items, Black Hills Corp reported adjusted earnings of $43.6 million or $0.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.3% to $466.1 million from $430.2 million last year.

Black Hills Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $41.0 Mln. vs. $24.9 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.34 last year. -Revenue: $466.1 Mln vs. $430.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.25 To $ 4.45