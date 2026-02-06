Black Hills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Black Hills veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Black Hills 1,37 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Black Hills 635,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 597,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Black Hills hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

