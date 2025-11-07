Black Hills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Black Hills veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 430,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at