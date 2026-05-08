Black Hills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Black Hills hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Black Hills 1,87 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Black Hills in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 780,7 Millionen USD im Vergleich zu 805,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at