Black Hills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Black Hills hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 452,8 Millionen USD gegenüber 439,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at