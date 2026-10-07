Black Hills Aktie
WKN: 867434 / ISIN: US0921131092
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07.10.2026 16:49:32
Black Hills Stock Rises 8%
(RTTNews) - Black Hills Corp. (BKH) is up 8.45 percent, gaining $5.98 to $76.72 on Wednesday. The move comes after the utility company announced the previous day, definitive agreements to serve a planned Google data center in Cheyenne, Wyoming, with terms running through 2048.
Black Hills is currently trading at $76.72, up from the previous close of $70.74 after opening at $74.79 on the new York Stock Exchange. The stock has traded between $74.21 and $77.01 during the session, with trading volume at 1.06 million shares versus average volume of 867,856.
Black Hills expects to invest $1.8 billion between 2027 and 2029 to construct 564 MW of company-owned generation and expects to begin earning a return on the investment when construction starts in 2027. The project is expected to generate approximately $150 million of net income in 2030 and about $2.4 billion of unlevered free cash flow, net of the generation investment.
Shares have traded between $59.91 and $78.69 over the past 52 weeks.
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05.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Black Hills Corp.
|65,50
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