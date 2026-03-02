Black Hills Aktie
WKN: 867434 / ISIN: US0921131092
|
02.03.2026 14:43:07
Black Hills Stock Up 22% This Past Year as One Fund Makes $37 Million Utility Bet
Think Investments initiated a new position in Black Hills Corporation (NYSE:BKH), acquiring 537,637 shares in the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.In its February 17, 2026, SEC filing, Think Investments disclosed a new position in Black Hills Corporation, buying 537,637 shares during the fourth quarter. The quarter-end value of the stake increased by $37.32 million.Black Hills Corporation is a diversified utility company with a significant presence in both electric and natural gas markets across the central United States. The company leverages regulated operations to provide stable, recurring revenue streams and consistent cash flow. Its integrated approach to energy delivery and infrastructure positions it as a reliable provider of essential services within its regional footprint.
