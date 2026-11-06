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06.11.2026 06:31:28
Black Hills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Black Hills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 466,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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