18.02.2026 06:31:28
Black Pearl Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Black Pearl Spolka Akcyjna Bearer präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,30 Prozent zurück. Hier wurden 2,1 Millionen PLN gegenüber 2,1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Auf der Umsatzseite standen 8,45 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,46 Millionen PLN umgesetzt.
