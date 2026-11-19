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19.11.2026 06:31:28
Black Pearl Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Black Pearl Spolka Akcyjna Bearer lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 90,48 Prozent auf 0,2 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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