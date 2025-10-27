Black Peony (Group) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Black Peony (Group) lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Black Peony (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 858,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 573,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 49,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at