Black Peony (Group) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Black Peony (Group) hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Black Peony (Group) im vergangenen Quartal 451,7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Black Peony (Group) 596,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at