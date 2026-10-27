Black Peony (Group) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Black Peony (Group) hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,39 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Black Peony (Group) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 732,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 858,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at