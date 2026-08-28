Black Peony (Group) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Black Peony (Group) ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Black Peony (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 868,1 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Black Peony (Group) 969,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at