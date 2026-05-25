25.05.2026 06:31:29

Black Ridge Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Black Ridge Acquisition hat am 22.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Black Ridge Acquisition im vergangenen Quartal 1,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Black Ridge Acquisition 1,9 Millionen USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,830 USD. Im Vorjahr waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,98 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,08 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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