Black Ridge Oil Gas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Black Ridge Oil Gas hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Black Ridge Oil Gas -0,330 USD je Aktie generiert.

Black Ridge Oil Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 56,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at