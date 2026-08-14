Black Rock Coffee Bar A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Black Rock Coffee Bar A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Der Umsatz wurde auf 50,4 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 50,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at