Black Rock Coffee Bar A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Black Rock Coffee Bar A präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Black Rock Coffee Bar A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Black Rock Coffee Bar A mit einem Umsatz von insgesamt 66,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at