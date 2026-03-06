Black Rock Coffee Bar A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Black Rock Coffee Bar A lud am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 160,92 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 200,32 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at