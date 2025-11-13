|
13.11.2025 06:31:28
Black Rose Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Black Rose Industries hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,920 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,91 Prozent auf 839,8 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
